Car de pèlerins attaqué à Caen : les actes antireligieux se multiplient

Il y a dix jours, un car de pèlerins catholiques a été pris pour cible par une bande d'individus cagoulés, à Caen. Il ne s'agit pas d'un cas isolé, car en deux mois, plusieurs lieux de culte et symboles chrétiens ont été profanés dans la ville. Des plaintes ont déjà été déposées. Mais pour les habitants, chrétiens ou non, c'est l'inquiétude et la consternation qui dominent.



