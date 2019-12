Carburants : risque de pénurie à craindre ?

LE WE 20H

Sur nos huit raffineries, trois sont affectées par des débrayages ce vendredi soir. Mais toutes continuent à produire du carburant. Le risque de pénurie n'est pas à craindre dans l'immédiat car les 200 dépôts partout dans l'Hexagone ont encore assez de réserve pour approvisionner les 11 000 stations-service. Et si la grève se durcit, notre pays dispose de stock stratégique.



