Carburants : risque-t-on vraiment une pénurie en raison des blocages de raffineries ?

Pour mettre un terme aux rumeurs sur une possible pénurie des carburants en raison des blocages de plusieurs raffineries par la CGT, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a affirmé ce jeudi qu'il n'y avait pas de risque. Depuis plusieurs jours, une guerre de communication fait rage. D'un côté, le gouvernement et les pétroliers, et de l'autre, la CGT. Mais qu'en est-il vraiment ?