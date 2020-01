Carnet de campagne : vivre à Grigny, ville la plus pauvre de France

Notre premier numéro de "Carnet de campagne" est consacré à Grigny, la ville la plus pauvre de France. Situé à seulement 25 kilomètres de la capitale, pourtant un habitant sur deux vit sous la barre de la pauvreté. Quand les entreprises et les services de l'Etat sont quasi-inexistants, comment les élus peuvent-ils faire face ?



