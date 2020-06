Casinos : réouverture sous contrôle

Pour les amateurs de jeux, les 190 casinos français ont rouvert mardi. C'est une réouverture partielle uniquement pour les machines et sous contrôle d'huissier. Pour l'instant, les tables de jeux traditionnels sont encore fermées sur décision gouvernementale. Mais ce ne sont pas quelques gestes barrières qui allaient décourager les plus fidèles.



