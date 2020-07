"C’est une perte irréparable" : l’émotion de l’organiste de la cathédrale de Nantes

"Il était de grande valeur, on y était très attachés. C’était un orgue à grande valeur patrimoniale puisque construit en 1619. (…) Il avait survécu à la Révolution, aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale, l’incendie de 1972 et même l’explosion de la poudrière du château au début du XIXe siècle. Tout cela n’avait pas eu raison de cet orgue" a ajouté l'organiste de la la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes.

Quand à son éventuelle reconstruction, ce dernier n'est pas opposé à une version moderne de l'instrument : "Je pense qu’on peut le reconstruire. Nous avons de grands facteurs capables de prouesses musicales et artistiques d’une part, et d’autre part, l’orgue avait été expertisé récemment. On a exactement toutes les cotes, toutes les dimensions, on pourrait le reconstruire à l’identique. Mais est-ce que le reconstruire à l’identique est intéressant ? On peut faire preuve de créativité tout en respectant cette mémoire de l’instrument."