Ce couple de seniors préfère rester confiné pour le moment

Depuis le déconfinement, le bilan de l'épidémie dans l'Hexagone n'arrête pas de s'améliorer. Si certains y voient une occasion de lâcher un peu du lest, beaucoup préfèrent encore miser sur la prudence. Un couple de septuagénaires à Sin-le-Noble (Nord) a même gardé un quotidien de confinés. En dépit de leur souhait de retrouver leurs petits-enfants, Marian et Chantal dans cette habitude de confinement un certain confort et une sécurité.