Ce qu'il faut savoir sur le port du masque obligatoire à Paris et en Île-de-France

Le port du masque sera obligatoire à partir de ce lundi à Paris. Certains marchands de la capitale ont choisi d'afficher les consignes sur leurs étals. Cette mesure s'appliquera dans de nombreuses zones très fréquentées pour les plus de onze ans, notamment sur les quais et les squares. Avec la hausse des cas de contamination en Île-de-France, le port du masque sera également obligatoire en Seine-Saint-Denis, dans le Val-d'Oise, le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine.



