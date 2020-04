Ces agriculteurs à la recherche de nouveaux clients

Les 450 000 agriculteurs subissent de plein fouet cette crise sanitaire. Ils sont confrontés à un manque criant de main d'œuvre. Le transport des fruits et légumes est aussi perturbé. Ils doivent faire preuve de la plus grande ingéniosité pour continuer à vendre leur production. Ils découvrent de nouveaux clients, séduits par le circuit court. Ils espèrent tous qu'après ce confinement, leur clientèle gardera cette envie de consommer localement.



