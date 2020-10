VIDÉO - Ces applis qui changent la vie des mal-voyants

TECHNOLOGIE - Plusieurs applications sur smartphone existent pour venir en aide aux personnes aveugles ou malvoyantes. Voici comment elles fonctionnent.

Si l'on a tendance à se plaindre, parfois, de la place, toujours plus vaste, que prennent les smartphones dans nos quotidiens, on oublie aussi les immenses services qu'ils peuvent rendre. De nombreuses applications existent en effet pour faciliter la vie des personnes aveugles ou malvoyantes. À force d'innovations, elles offrent même des aides qui étaient inimaginables il y a encore quelques années. Et changent, littéralement, la vie des utilisateurs. Quelques exemples.

Une appli pour se déplacer

Quand Manuel sort du métro parisien, il a pris le réflexe de lancer une application. "Là j'arrive dans un endroit que je ne connais pas, donc je vais lui demander de me dire ce qu'il y a autour de moi", explique-t-il, geste à l'appui, à TF1. Pour utiliser au mieux cette technologie, il porte des lunettes spéciales, dont les branches sont munies de haut-parleurs qui le guident par la voix. "Si une boutique se trouve légèrement derrière nous à gauche, on entendra 'légèrement derrière nous à gauche'", détaille-t-il. L'application lui permet d'être plus autonome, en anticipant par exemple les passages piétons. Manuel est ainsi géolocalisé en permanence, grâce à une carte collaborative : c'est aux volontaires de l'alimenter. "L'idée, c'est qu'on ait de plus en plus d'utilisateurs sur ce système-là, pour que l'application nous donne de plus en plus d'informations", conclut-il.

Une appli pour lire son courrier

Fernando, lui, en consulte une autre, pour trier son courrier. Cette fois, c'est une intelligence artificielle qui entre en jeu. Via la caméra du smartphone, elle reconnaît du texte et le lit à voix haute. Avec un débit très rapide, comme vous pouvez l'entendre dans la vidéo en tête de cet article. "En fait, la voix de synthèse fait la même chose pour nous que ce que vous faites vous, avec vos yeux, quand vous parcourez un texte. L'application accélère le débit de la synthèse vocale pour avoir accès dans un minimum de temps possible à l'information", explique Fernando. Cette intelligence artificielle, du reste, ne décrypte pas seulement les courriers, elle sait aussi reconnaître la valeur d'un billet de banque, ou permet, via un signal sonore, d'indiquer si une lumière est allumée ou non dans une pièce. Un autre outil précieux, donc. Et lui aussi gratuit.

Une appli pour remplacer les yeux

Il arrive encore, cependant, qu'une intelligence artificielle ne suffise pas. Cas concret : lorsqu'il s'agit de distinguer deux briques de jus de fruits entre elles. Fernando lance alors une autre application, qui le connecte en direct avec un bénévole. Celui-ci voit ce que filme la caméra du téléphone de Fernando, et peut ainsi lui transmettre instantanément l'information écrite dont il a besoin.

Une application, elle aussi gratuite, mais qui, comme les deux autres, a tout de même un coût : celui du temps passé à apprendre comment les utiliser. Fernando : "Il y a une soixantaine de gestuelles différentes à apprendre et à savoir déclencher au moment où on en a besoin." Soit une centaine d'heures de formation nécessaire.