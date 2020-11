Ces chasseurs appelés à sortir malgré le confinement pour réguler le grand gibier

Malgré le confinement, la préfecture d'Aubure (Haut-Rhin) a fait appel aux chasseurs pour effectuer une chasse de régulation. L'objectif de cette mission est de prélever un maximum de gibiers et de réguler la prolifération de ces animaux dans la région. Il s'agit d'une battue administrative regroupant une trentaine de chasseurs. Ceux-ci sont encadrés et soumis à autorisation préfectorale. Ils ont uniquement de gros gibiers pour cible.



À Aubure, la population de cervidés est trois fois supérieure à la normale. L'opération de régulation est donc nécessaire dans la commune entourée par la forêt et située à 900 mètres d'altitude. Les sangliers infligent des dégâts aux prairies. Les animaux ont également mangé les jeunes arbres de la région. Plus aucun arbre ne pousse au-delà des grillages. Le printemps dernier, très doux, a fournir une nourriture abondante aux gibiers. Pour les exploitants agricoles, les prélèvements sont encore trop peu nombreux.