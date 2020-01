Ces Français qui n'achètent que de l'occasion

Par nécessité ou par philosophie, de plus en plus de Français n'achète que de l'occasion. Nous avons rencontré Carole qui a changé sa façon d'acheter quand son mari a perdu son emploi. Elle y a pris goût et pour rien au monde, ne renoncerait aujourd'hui à son mode de consommation économique et écologique. Immersion dans la France du système D.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.