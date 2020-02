Ces Français qui vivent au camping, même l'hiver

Comme celle de Benjamin Eheu, 85 000 personnes résident à l'année dans un camping dans notre pays. Cette solution de logement transitoire, souvent, s'éternise et concerne toutes les tranches d'âge. Ce mode de vie est interdit malgré la tolérance de l'administration. Légalement, un mobile-home est une résidence de loisir et ne peut en aucun cas être une résidence principale.



