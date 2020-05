Ces infirmières et infirmiers qui attendent plus qu'une Journée internationale de solidarité

Passée inaperçue jusqu'en 2020, la Journée internationale des infirmières et des infirmiers prend ce mardi tout son sens. On en compte près de 700 000 dans le pays. Qu'ils soient libéraux, coordinateurs ou autres, ils prennent des risques pour leur métier. Mais au-delà de cela, ils ont la reconnaissance de leurs patients. Ces professionnels de santé espèrent plus de considération et de moyens pour faire face aux difficultés qu'ils rencontrent au quotidien.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.