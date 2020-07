Ces parcs d'attractions qui veulent vous faire dormir sur place

Le parc d'attractions "Le Pal" est situé en pleine campagne auvergnate dans l'Allier. Pour attirer des touristes de toute la France, il a bien fallu penser à leur hébergement. Le concept, associer les attractions au parc animalier. Une formule qui séduit. Ses 30 logdes affichent complet six mois à l'avance. Alors le parc investit dans un grand hôtel. On ne compte plus les zoos ou parcs nationaux et régionaux qui surfent sur cette vague à la manière des resorts américains. Ils en sont certains : leur développement passera par l'hébergement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.