Ces personnes fragiles qui veulent rester confinées

Plusieurs millions de personnes fragiles ne profitent pas du nouvel espace de liberté qui s’est ouvert ce lundi 11 mai. Notre équipe est allée à la rencontre de certaines d’entre elles à Mulhouse (Haut-Rhin). Arthur, âgé de 90 ans, a été touché par le coronavirus. Il va devoir subir un confinement prolongé, contraint et un peu forcé. De leurs côtés, Martine et Bernard, très inquiets face aux risques de contamination, ont choisi de rester confinés. Ils craignent un relâchement général. Sans une réelle garantie de sécurité, ces personnes fragiles préfèrent reporter leur liberté de déplacement. Leurs sorties vont rester limitées à l’indispensable. Ces personnes âgées estiment que le premier jour de déconfinement n’efface malheureusement pas la réalité de l’épidémie.



