Ces retraités qui travaillent pour survivre

À 80 ans et après une vie de labeur, Marie est retraitée et vendeuse indépendante. Josiane et son mari Jean-Louis ont commencé à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, ils se réveillent en pleine nuit pour distribuer des journaux. Comme eux, près d'un million de retraités seraient contraints de reprendre une activité professionnelle à cause d'une pension insuffisante.



