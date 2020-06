Ces villages qui ont gagné un marché depuis la crise du Covid-19

L'interdiction des marchés traditionnels durant le confinement a été un coup dur pour les commerçants. Pourtant, certains ont profité de cette période pour installer leur étal plus loin, dans les villages. A Drucourt (Eure), les habitants y ont pris goût et souhaitent garder ce nouveau quotidien. A Martainville aussi, on veut y croire. D'ailleurs, pour tous, c'est une manière de faire vivre les villages.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.