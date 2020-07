Chaleur à Marseille : les plages bondées, la distanciation difficilement respectée

En cette période de vacances, et surtout ce soleil de plomb, le littoral de Marseille est surfréquenté cette année 2020, avec 30 à 40% de personnes en plus. Alors, pour empêcher la promiscuité, la mairie a déployé plus de 60 médiateurs pour faire la prévention sanitaire sur les plages. Les chemins des calanques sont également bondés et les incivilités augmentent.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.