Chaleur : une nouvelle contrainte pour les Ehpad

Dans toutes les régions de France, le nouveau pic de chaleur et la perspective d'un été caniculaire compliquent la vie quotidienne dans les Ehpad. Ces derniers ont déjà dû affronter l'épidémie de coronavirus. Face aux contraintes sanitaires et celles de la chaleur, certains établissements ont dû procéder à des aménagements techniques. Illustration dans une résidence pour seniors en région parisienne.



