Changement d'heure : économies à la clé ?

Le changement d'heure a été mis en place en 1976 par Valérie Giscard d'Estaing. L'idée était de coller davantage aux heures où il y a le plus de soleil l'hiver et de profiter des longues journées en été. L'objectif était de faire des économies d'énergie après la crise pétrolière. On a pu économiser 440 GWh annuellement soit la consommation de 800 000 foyers pendant un an. Aujourd'hui, cette mesure fait de plus en plus débat notamment au sein de la communauté européenne. Plus de huit personnes sur dix sont favorables à ne plus changer d'heure et à garder l'heure d'été. Quelles en seront les conséquences ?



Ce samedi 24 octobre 2020, Isabelle Gounin, dans sa chronique "L'instant éco", nous parle des conséquences économiques du changement d'heure. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 24/10/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.