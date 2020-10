Changement de vie : quand les régions draguent les Parisiens

Eux aussi se sont convertis aux techniques marketing les plus poussés. Pourtant, ce n'est pas dans leurs habitudes. Les régions et les départements français multiplient les opérations séductions pour attirer de nouveaux habitants. Et après le confinement, ils sont nombreux à chercher un autre horizon que les grandes villes. Le département du Calvados a, par exemple, sélectionné leurs meilleurs ambassadeurs pour pousser des Parisiens à s'installer en Normandie. Près de cent destinations font leur promotion sur le site "Paris, je te quitte". Selon leurs études, un Parisien sur deux serait prêt à quitter la capitale dès que possible.



