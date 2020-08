Chassé-croisé des vacanciers : immersion dans un restaurant d’autoroute

Dans un restaurant d’autoroute, la file d’attente est déjà longue à midi. Les commandes s’enchaînent au pas de course. Aux fourneaux, il faut tenir la cadence et surtout satisfaire les clients, qui sont toujours pressés. Alors en cuisine, on s’active. Par exemple, la cuisson d’un jambon à l’os ne dure que quinze minutes et pas plus. Dans cet établissement, un client sur deux choisit ce produit phare de l’un des quatre chefs du restaurant. À l’heure du chassé-croisé des vacanciers, l’affluence est particulière. Avec 400 couverts à midi, la gestion du temps et des services doit être optimisée. Même à la caisse, il faut garder le rythme. Et pour nettoyer le lieu, c’est aussi une course contre la montre. Il faut le faire le plus vite possible pour accueillir de nouveaux vacanciers, qui sont toujours aussi nombreux sur les aires d’autoroute.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.