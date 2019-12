Nord : comment la petite ville de Chéreng gagne des habitants depuis une décennie

Chéreng compte 3.000 habitants. Dans cette petite commune proche de Lille, on ne manque presque de rien. On y trouve une dizaine de commerces, deux écoles et une grande pharmacie. Ce que les gens aiment dans cette ville, c'est surtout le calme. Mais aussi l'avantage et la praticité qu'elle leur procure. Que ce soit chez le boucher ou chez le boulanger, ils trouvent toujours ce dont ils ont besoin.