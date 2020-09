Chiens, c'est aussi la rentrée pour eux

Alors qu'il nous a accompagné durant tout l'été, notre chien doit désormais s'habituer à la routine de la rentrée. Le départ de toute la famille, le matin, est un moment particulièrement stressant pour lui qui va se retrouver tout seul à la maison toute la journée. Du coup, il va déprimer et faire des bêtises. Heureusement, il existe des solutions pour le rassurer. Avant tout, il faut le préparer petit à petit à cette séparation. Il est aussi impératif de le promener matin et soir pendant 20 minutes et l'occuper au maximum avec des jouets et des friandises, par exemple, avant notre départ. Quelles sont les autres options ?



Ce dimanche 6 septembre 2020, Solène Chavanne, dans sa chronique "Pense-bêtes", nous parle des solutions pour aider notre chien à mieux faire face au coup de blues de la rentrée. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 06/09/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.