Chiens d'aveugles : les associations en danger

Solène Chavanne s'est rendue auprès de l'une de ces associations au centre de Lançon-Provence (Bouches-du-Rhône). Ici, ils ne vivent que de legs et de la générosité du public. Mais à cause de la crise sanitaire, les dons ont baissé, les séances collectives avec les familles d'accueil ont dû être annulées et les délais d'attente sont devenus beaucoup plus longs. Notons qu'un chiot intègre l'école des chiens guides dès l'âge de deux mois et n'est offert au bénéficiaire qu'après un an et demi de formation. Dans le pays, près de deux millions de personnes sont atteintes de déficience visuelle et chaque année, plus de 200 chiens sont offerts par les associations.