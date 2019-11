"L'enfer sur terre" : dans une nouvelle vidéo choc de L214, Yann Arthus-Bertrand dénonce l'élevage intensif

C'est une nouvelle vidéo choc signée L214 avec des animaux entassés dans un bâtiment sordide. L'association de défense des animaux a épinglé ce jeudi un élevage intensif de cochons du Finistère, affilié au groupe Triskalia, où l'on voit des porcs, jeunes et moins jeunes, blessés ou morts, enserrés dans des cages, vivant dans la crasse, du sol au plafond. Un montage de presque cinq minutes qui glace l'échine et qui interpelle l’œil, commenté par le photographe et écologiste Yann-Arthus Bertrand : "Sans lanceur d’alerte, les images de ces pauvres cochons, enfermés toute leur vie dans un élevage intensif, vous ne les verriez jamais", assure-t-il. "C’est pourtant la triste réalité, et il faut bien l’admettre, le sort que nous réservons à ces animaux, c’est tout simplement l’enfer sur Terre."

Yann-Arthus Bertrand appelle à demander aux candidats aux prochaines élections municipales de s'engager à écarter la viande issue des élevages intensifs des cantines scolaires, ainsi qu'à augmenter la fréquence des repas sans viande qui y sont servis.