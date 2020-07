"Chouchous, glaces, beignets" : les vendeurs de plage, indissociables de l'été

A Carnon, les vendeurs de plage, loin d'être timides et se font bien remarquer. À force de les voir passer dans un sens, puis dans l'autre, beaucoup craquent, notamment les parents qui en profitent pour acheter le goûter pour leurs enfants. Beignets, chouchous, glaces...chacun ses envies. De plus, cette année, il flotte comme une envie d'en profiter encore plus après le confinement, car les ventes explosent.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.