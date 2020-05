Cinémas, théâtres : des conditions de réouverture inapplicables

Son cinéma ne rouvre pas encore. Mais Fabien Houy, propriétaire du "Brady", se prépare. De la gestion des files d'attente à la sécurisation de l'accès aux salles, il a pensé à tout. Reste à savoir combien de spectateurs Fabien Houy pourra-t-il accueillir ? Et à quelle distance devra-t-il les installer les uns des autres ? On se pose les mêmes questions au théâtre du Châtelet. Des éléments de réponse ont été envoyés par le ministère de la Culture. Il préconise une distance d'un mètre entre chaque spectateur. Avec cette règle, le nombre de visiteurs passerait de 1 500 à 300. Une catastrophe économique.



Les salles de concert rencontrent les mêmes problèmes avec une difficulté supplémentaire. Au New Morning, le public reste en général debout devant la scène. Dans ce cas-là, le ministère préconise de laisser 4 m² autour de chaque spectateur. Le club passerait donc d'"une fosse qui accueille normalement une centaine de spectateurs à une fosse qui peut en accueillir à peine une quinzaine", nous explique China Presles, programmatrice musiques actuelles de New Morning. Il faudrait aussi prévoir un marquage au sol et embaucher du personnel pour faire la police. À toutes ces contraintes s'ajoute une grande inconnue. Personne ne sait quand les artistes seront autorisés à remonter sur scène.