Classement des villes les plus embouteillées : combien de temps perdez-vous dans les bouchons chaque année ?

À Paris, les automobilistes passent 163 heures par an dans les bouchons. À Toulouse, c'est 158 heures et Bordeaux 156 heures. Les conducteurs perdent une semaine chaque année à attendre de faire quelques mètres de plus sur la route. La congestion du trafic s'explique par les mouvements sociaux, mais aussi par le nombre de poids lourds qui augmente et l'accroissement des agglomérations.



