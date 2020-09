Nouveau record de chaleur : bientôt des canicules même en septembre ?

26°C dans le nord de la France un 14 septembre ! C'est 10° de plus qu'il y a trente ans. L'Hexagone a connu ce lundi un pic de chaleur exceptionnel : au plus fort de la journée, il a fait 33,3°C dans le pays en moyenne, ce qui en fait l'après-midi de septembre le plus chaud depuis le début des mesures de température, alors que la normale nationale est de 22,7°C à cette période de l'année. Comment expliquer une telle montée du thermomètre à l'heure où l'été se termine ? Une chose est sûre, depuis vingt ans, la France connaît régulièrement des vagues de chaleur en septembre. L'été s'allonge donc, mais il commence aussi de plus en plus tôt.

Ainsi, le printemps 2020 a été le deuxième plus chaud de l'histoire, avec par exemple 25,6°C enregistré à Paris en avril, un record. "Il va falloir qu'on s'habitue à des pics de chaleur, à des canicules puisqu'on s'attend à avoir des demi-saisons, le printemps et l'automne qui auront des températures plus élevées", indique la climatologue Françoise Vimeux dans le sujet du 20H de TF1 en tête de cet article.