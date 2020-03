VIDÉO - #COACH, épisode 1 : fentes et squats à la maison pour rester en forme !

Pas facile de rester en forme, quand on est confiné chez soi. Pour autant, dans la mesure du possible, il faut continuer à bouger, comme nous l'explique Marin Grabiner, éducateur physique. C'est bon pour le corps, et c'est bon pour le moral ! Régulièrement, notre coach sportif vous montrera en vidéo des exercices que vous pourrez pratiquer chez vous, même si vous habitez un petit appartement.

Pour ce premier numéro (voir la vidéo ci-dessus), Marin Grabiner nous propose un exercice simple, mais efficace, qui permet de renforcer le bas du corps et en particulier les jambes et les fessiers. C'est parti pour un enchaînement de fentes et de squats ! Motivé ? Allez !