Code de la route : les cyclistes de moins en moins prudents ?

Chaque jour, près de 10 000 vélos passent par la rue de Rivoli à Paris. Dans une durée de 30 minutes, près de vingt cyclistes ont grillé un feu rouge. D'ailleurs, piétons et automobilistes leur reprochent de ne pas respecter le code de la route. Ils ne supportent plus la situation et déplorent un sentiment d'impunité. Alors que quatre cyclistes sont morts dans des accidents à Paris depuis le mois de janvier, une campagne de prévention a été lancée cette semaine.



