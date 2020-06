VIDEO - Coincés au Maroc depuis trois mois : les improbables vacances des camping-caristes français

Début mars, ils avaient prévu de passer des vacances de rêve. Du fait des restrictions destinées à empêcher la propagation du coronavirus, elles ont finalement tourné au cauchemar. Après l'annonce du confinement et de la fermeture des frontières, le 17 mars, 130.000 ressortissants français sont restés bloqués à l'étranger. Si certains ont été rapatriés rapidement, d'autres n'ont pas eu cette chance. C'est le cas par exemple de plusieurs dizaines de camping-caristes bloqués au Maroc depuis plus de deux mois.

Ils avaient prévu de rallier la France, en bateau, via la ville de Tanger mais la compagnie maritime a reporté la liaison à plusieurs reprises, condamnant ces vacanciers à faire preuve de beaucoup de patience. "Nous devions rentrer fin avril, début mai, en raison du confinement, nous n'avons pas pu rentrer. Ensuite, nous nous sommes inscrits sur les bateaux de rapatriement du 2 et du 9 juin, mais nous n'avons pas été contactés. Aujourd'hui, les prochains départs sont le 16 et le 23 juin. Nous espérons être contactés", explique Brigitte. Depuis le début de la crise sanitaire, le Quai d'Orsay a déjà fait rentrer plus de 2200 camping-caristes et affirme avoir proposé des solutions de rapatriement au début du confinement, des solutions parfois refusées par les vacanciers.