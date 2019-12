Colis/Livraison : le parcours du combattant

Lorsqu'on se fait livrer un colis, un problème de livraison survient quelquefois: un retard, une mauvaise adresse ou la perte du colis. Dans ces cas-là, c'est le vendeur professionnel qui est le premier responsable. Au terme des codes de la consommation, c'est lui qui s'engage à faire livrer le colis. Dans le cas d'une mauvaise adresse, il est possible de refuser la commande et d'exiger un remboursement. On constate également que la poste est rarement responsable. Quelle est la procédure pour engager sa responsabilité ? Que faire pour anticiper une perte de colis ?



Ce dimanche 8 décembre 2019, Maître Jonathan Elkaim, dans la chronique "Quels sont vos droits ?", nous parle des procédures en cas de perte de votre colis lors de sa livraison. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 08/12/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.