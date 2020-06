Colos, musées, parcs : ça s'assouplit !

Le 22 juin prochain, nos enfants vont pouvoir partir en colonies de vacances. Officiellement, il n'y a pas de limite sur le nombre mais un protocole sanitaire assez lourd devra être respecté. Dans les chambres, la distance d'un mètre entre les lits est impératif et le nettoyage se fera au moins deux fois par jour. Concernant les activités en intérieur ou en plein air, le port de masques sera obligatoire pour les encadrants et les plus de onze ans et la distance à respecter peut aller jusqu'à deux mètres pour les sports collectifs. Quid de la réouverture des musées et des parcs d'attractions ?



