Combien sommes-nous ? La France se compte

C'est le coup d'envoi du recensement de cette année 2020. Tous les cinq ans, 7 000 communes de moins de 10 000 personnes sont concernées. Nombre d'habitants, type de logement et de transport, il faut compter un quart d'heure et vingt minutes pour cocher les cases. Illustration à Couffé (Loire-Atlantique), avec le premier jour de travail des agents recenseurs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.