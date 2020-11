Fleury-devant-Douaumont : un village sans habitant mais qui a encore un maire

Nul besoin d’aller jusqu’au Far West pour apercevoir des villages fantômes. Dans la Meuse, six communes bombardées lors de la Première guerre mondiale n’ont plus aucun habitant… mais bien des maires désignés le plus souvent ad vitam aeternam. A l'image de Fleury-devant-Douaumont, l'un de ces petits villages complètement rasés, qui a encore une existence administrative même si plus personne n'y vit.

L'édile Jean-Pierre Laparra n'a pas été élu, faute d'électeurs, mais il a été nommé par le préfet pour perpétuer la mémoire du village et surtout la transmettre aux visiteurs. Aujourd'hui, les rues de l'époque ne sont plus que des sentiers forestiers, mais le maire continue à faire vivre les lieux tels qu'ils étaient à l'époque, avec son lavoir ou encore son maréchal-ferrant. "Le village continue à vivre normalement, en tout cas dans ma tête", dit-il.