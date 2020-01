Comment bénéficier du reste à charge zéro pour l'achat de lunettes ?

Désormais, l'Assurance Maladie et la Complémentaire santé remboursent l'achat de lunettes à 100%. Pour bénéficier du reste à charge zéro, il faut choisir des montures disponibles chez les opticiens, avec un plafond de 30 euros. La prise en charge des verres peut atteindre les 265 euros pour les verres classiques, contre 370 euros pour les progressifs. Par ailleurs, les traitements spécifiques comme les verres anti-salissures et anti-lumière bleue ne sont pas remboursés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/01/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.