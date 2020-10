Comment ce premier jour de confinement est-il vécu par les Lyonnais ?

Dans les rues lyonnaises, le silence qui règne sonne comme un air de déjà-vu. Comme le reste de l'Hexagone, Lyon est également entrée en reconfinement ce vendredi. Mais contrairement au mois de mars, on rencontre quand même de rares personnes dans la rue. En effet, les écoles et les crèches restent ouvertes. Par ailleurs, on peut également sortir pour promener les animaux.



Pour ce qui est des transports en commun, 90% du trafic est encore assuré. Par contre, quelle que soit la nature du déplacement, il faudra obligatoirement une attestation. Concernant les contrôles, le gouvernement demande aux forces de l'ordre d'agir avec discernement, et ce, jusqu'à lundi. D'ailleurs, le retour de vacances de la Toussaint pourra se faire sans attestation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.