Comment éviter d’avoir de la buée sur ses lunettes avec un masque

Inspirer, expirer, et vous voilà plongé dans le brouillard pour plusieurs minutes. Et avec la baisse des températures, ne vous attendez pas à y voir plus net. Alors, pour éviter les accidents, à chacun sa petite technique. Sur Internet, les astuces de grands-mères sont légions, à base de savon, de mouchoir, ou encore de mousse à raser, ... Mais sont-elles vraiment efficaces ? Une opticienne a accepté de mener l'expérience pour nous. Résultat : induire les verres de mousse à raser n'est pas tout à fait concluant. Au niveau du produit, on risque d'altérer les traitements qu'il peut y avoir sur les verres ophtalmiques. L'eau savonneuse, elle, ne présente aucun risque pour les verres, mais le résultat semble à peine plus probant.