Comment garder le moral pendant le confinement ?

Sortie sportive pour Lyliane Chambellan en compagnie de Kevin, habituellement coach en activité physique. À 87 ans, elle vit seule et commence à trouver ce deuxième confinement un peu long. "Ce qui me manque un peu, c'est de sortir en ville. J'aime voir les magasins, même si je n'achète rien", se confie-t-elle. C'est la première fois qu'elle a recours à ce service proposé par la mairie du Cannet. En moins de quinze jours, 60 seniors se sont inscrits.



Blues des seniors, blues des plus jeunes aussi. Comme en témoignent les messages reçus par la plateforme d'écoute "Fil Santé Jeunes". "Ils ont peur d'être malades, éventuellement d'attraper la maladie et de contaminer les autres", nous raconte François, écoutant. "Ce qu'ils peuvent dire c'est qu'ils en ont marre, que c'est compliqué, que c'est difficile. Si ce sont des jeunes adultes ou étudiants, ils se retrouvent souvent isolés", explique Mirentxu Jacquerie, directrice générale de l'association EPE (École des Parents et Éducateurs).



En cette période de morosité collective, un psychiatre insiste sur un point essentiel. Attention à ne pas déprime et dépression. "Il y a des émotions tristes que chacun d'entre nous ressent quand il est confronté à la pandémie et au confinement. Et puis, i y a la maladie dépressive avec trois signes précis :la perte d'envie, la culpabilité, la tendance à se faire des reproche", explique le Pr. Michel Lejoyeux.



Pour chasser les idées noires, il existe de nombreuses solutions. C'est le cas par exemple d'une séance de méditation. Cette option est testée par des salariés en télétravail. Profiter du confinement pour se poser, se détendre ou découvrir de novelles activités. Autant de moyens permettent de chasser l'ennui et la tristesse.