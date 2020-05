Comment gérer les flux de voyageurs dans les grandes villes françaises

Dans l'Hexagone, il y a 3 029 gares à sécuriser. Tous les matins dans les grandes villes, 484 stations de métro sont bondées aux heures de pointe. Les agents de sécurité de la SNCF et des régies de transport ne suffiront pas pour filtrer les usagers. Les régions demandent donc des renforts de la police, mais les syndicats affichent leur désaccord. Est-il possible de faire appel à des sociétés privées de sécurité ? Quelles sont les solutions choisies à l'étranger ?



