Comment l'annonce du reconfinement a-t-elle été accueillie à Marseille ?

Dans un quartier commerçant de Marseille, les chariots de course sont pleins ce jeudi matin. En cause, les Marseillais préparent leur reconfinement, mais s'y attendaient après deux mois et demi de rebond de l'épidémie dans la ville. Toutefois, c'est quand même l'incompréhension.



Les Marseillais ne voient pas le bout du tunnel. Ce deuxième confinement inquiète tout en suscitant un sentiment de lassitude. Certains se posent des questions quant à l'efficacité des nouvelles mesures liées au reconfinement. En attendant ce soir minuit, les habitants profitent des derniers moments à l'extérieur avant de réinventer une autre vie en intérieur.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.