Comment le second tour des municipales va-t-il se dérouler ?

Les organisateurs des municipales sont bien rodés sur les précautions sanitaires pour le second tour prévu dimanche. À l'intérieur des bureaux de vote, notamment aux Mureaux (Yvelines), la distanciation sociale sera respectée. De plus, la préfecture met tout un stock de masques et de désinfectants à disposition des électeurs. En effet, tout a été prévu pour les rassurer. Les personnes les plus fragiles, quant à elles, ont bénéficié d'un assouplissement des conditions de procuration.



