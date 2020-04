Comment le village de Launois-sur-Vence vit-il le confinement ?

À Launois-sur-Vence, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe. Les habitants respectent bien le confinement. Si d'autres peuvent venir à pied à la boulangerie, la majorité des clients profitent de la livraison de pain dans une vingtaine de villages des alentours. Quant à la belle halle du Relais de Poste, elle n'accueille plus de marchés paysans en fin de semaine. Toutefois, les agriculteurs et les artisans ne sont pas inactifs pour autant et se concentrent sur les produits locaux.



