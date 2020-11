Comment les Français vivent le reconfinement ?

Six Français sur dix avouent avoir transgressé au moins une fois le confinement. C'est presque deux fois plus que lors du premier confinement, qui était pourtant plus sévère et plus long. Les Français respectent moins ce reconfinement et ils le supportent moins bien. 28% de la population n'ont pas le moral, contre 20% au printemps. Comment ça se traduit dans la vie quotidienne ? Et que révèle cette étude sur les principaux lieux de contaminations ?



