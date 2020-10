Comment les habitants vivent-ils le confinement dans le village de Bocognano ?

Rues désertes, volets fermés, seul le bruit du souffleur trouble la quiétude du village de Bocognano en cette première journée de confinement. En effet, certains ont préféré travailler et sont passés au ramassage sous la châtaigneraie. Au centre du village, la boulangerie est ouverte et reste le lien social entre les générations.



Les habitants pensent que le confinement en village est moins contraignant, mais ils restent attentifs au respect des règles. Si certains présentent des attestations pour justifier leurs sorties, d'autres font surtout attention aux personnes âgées. Cependant, ce deuxième confinement ne se fera pas pour tout le monde. Dans les villages de l'île, beaucoup de familles venues en vacances étaient sur le point de partir pour rejoindre le continent d'ici la fin du week-end.



