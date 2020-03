Comment les Mulhousiens vivent-ils l'épidémie de coronavirus ?

Compte tenu de la progression du coronavirus, aucun confinement de ville n'a été décrété pour l'instant dans l'Hexagone. Mais ce dimanche matin, le Haut-Rhin est beaucoup plus calme que d'habitude. Tous les cultes et les messes ont été annulés. Pour s'adapter à la situation, certaines églises de Mulhouse ont diffusé la cérémonie sur Internet. Face à cette épidémie, les Mulhousiens continuent de vivre et privilégient les activités extérieures.



