Comment les restaurateurs contournent les règles

La liste des villes en zone d'alerte maximale continue de s'allonger en raison de la dégradation des indicateurs. Toulouse et Montpellier en feront partie dès mardi. Les bars devront fermer. Les restaurants devront appliquer un protocole sanitaire strict. Mais dans les zones déjà concernées, Paris et Marseille, entre autres, ces mesures assez complexes sont parfois contournées. Ces bars ouverts, malgré l'interdiction, peuvent être sanctionnés par une amende de 3 750 euros et une fermeture administrative provisoire.



